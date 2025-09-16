العالم اليوم - وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة تحترق

انتم الان تتابعون خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: غزة تحترق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 08:16 صباحاً - قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن "غزة تحترق وجيشنا يقصف بيد من حديد البنى التحتية للإرهاب".

وأوضح كاتس في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "لن نتراجع حتى تنتهي المهمة بهزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن".

غزة تحت القصف

وفي وقت سابق، أفاد مراسل "دوت الخليج" في غزة بأنه لا يوجد أي تغيير في المسار العملياتي الإسرائيلي بريا حتى هذه الساعة في عمق المدينة.

وقال مراسلنا إن هذه الليلة كانت الأعنف من حيث القصف الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأضاف: "الغارات الإسرائيلية اليومية متواصلة كالمعتاد بقصف الأبراج والبنايات السكنية في مدينة غزة".

وتابع: "القصف على مدينة غزة لم يتوقف منذ ساعات بمشاركة مروحيات إسرائيلية ومقاتلات، إلى جانب القصف المدفعي".

ووفق مراسلنا فإنه على الأرض لا يوجد أي تقدم جديد للجيش الإسرائيلي باستثناء بعض الأحياء التي توغل في أطرافها منذ أسابيع مثل الزيتون والشجاعية، ولكنه لم يتعمق في مناطق مثل مخيم الشاطئ والرمال وتل الهوى.

وأشار مراسلنا إلى أن إسرائيل تضغط على سكان غزة في الجزء الغربي من المدينة خلال القصف لدفعهم نحو الجنوب.

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري قد ذكر في وقت سابق نقلا عن مسؤولين إسرائيليين أن الجيش الإسرائيلي شن هجوما بريا، الثلاثاء، للسيطرة على مدينة غزة.