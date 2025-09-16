العالم اليوم - اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق

انتم الان تتابعون خبر اختراع صيني.. لاصق يصلح كسور العظام خلال دقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 05:16 صباحاً - قال علماء صينيون إنهم طوروا غراءً لاصقا عظميا طبيا يمكنه علاج شظايا العظام المكسورة والمهشمة في غضون ثلاث دقائق.

وكشف فريق بحثي في مقاطعة تشجيانغ شرق الصين عن غراء العظام الذي أطلقوا عليه اسم "بون 02"، الأسبوع الماضي، وفقا لتقرير صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية.

وصرّح لين شيانفينغ، رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى "سير ران ران شو"، لوسائل الإعلام المحلية، بأن فكرة تطوير المنتج جاءت من ملاحظة محار متشبث بقوة بجسر تحت الماء.

ووفقا لشيانفينغ، يُمكن للمادة اللاصقة إصلاح الإصابة في غضون دقيقتين أو ثلاث دقائق، حتى عندما تكون إصابة العظام غنية بالدم.

وأضاف أن المادة اللاصقة تُمتص طبيعيا من قبل الجسم أثناء التئام العظم، ولا حاجة لإجراء جراحة لإزالتها.

وبحسب "غلوبال تايمز" فقد أظهرت اختبارات غراء العظام نتائج إيجابية من حيث السلامة والفعالية، بعد تجربته على أكثر من 150 مصابا.

وذكر العلماء أن العظام التي أعيد إلصاقها باستخدام الغراء الجديد، أظهرت قوة التصاق قصوى تزيد عن 400 رطل، وقوة قص تبلغ حوالي 0.5 ميغا باسكال، وقوة ضغط تبلغ حوالي 10 ميغا باسكال، مما يشير إلى أن المنتج قادر استبدال الغرسات المعدنية التقليدية، والتقليل من مخاطر التفاعلات والعدوى التي قد تظهر مع أساليب تجبير كسور العظام التقليدية.