الاحتلال يكثف غاراته على مدينة غزة

الاحتلال يكثف غاراته على مدينة غزةكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، من غاراتها على مدينة غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات متواصلة على المدينة، تكاد لا تتوقف، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق النيران والقنابل من المسيرات.

وفي وقت سابق، أعلنت قوات الاحتلال أنها بدأت بشن سلسلة هجمات واسعة على مدينة غزة.