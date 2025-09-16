62 شهيدًا في غزة منذ فجر اليوم
ارتفعت حصيلة الشهداء في غارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 62 شهيدًا، أغلبهم في مدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية باستشهاد أربعة مواطنين مساء اليوم وإصابة آخرين في غارة للاحتلال من طائرة مسيّرة استهدفت خيمة تؤوي نازحين غرب مخيم النصيرات، وسط القطاع، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة.
كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في وقت سابق، جراء قصف الاحتلال خيمة فوق سطح منزل بحي النصر غرب مدينة غزة.
وأصيب عدد من المواطنين باستهداف طائرات الاحتلال مركبة مدنية على شارع الجلاء، وشاحنة مياه في حي الشيخ رضوان، بمدينة غزة.
