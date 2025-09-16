استشهاد 251 صحفياً بغزة منذ 7 أكتوبر

استشهاد 251 صحفياً بغزة منذ 7 أكتوبرارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إلى 251 صحفياً منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية على القطاع، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد ثلاثة صحفيين بينهم صحفية.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، استشهاد الصحفي محمد الكويفي الذي يعمل صحفياً في وكالة شهاب للأنباء، والصحفي أيمن هنية الذي يعمل مصوراً ومهندساً للبث في وكالة المنارة للإعلام، والصحفية إيمان الزاملي التي تعمل صحفية في شبكة فلسطين نيوز.

وأدان المكتب، بأشد العبارات، استهداف وقتل واغتيال العدو "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج.

ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل "الإعلامي الحكومي" بغزة، العدو "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الكيان الصهيوني وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الكيان للعدالة.

كما طالبهم بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.