عاجل- ترامب يفجر مفاجأة: نتنياهو لم ينسق معي قبل قصف قطر

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يفجر مفاجأة: نتنياهو لم ينسق معي قبل قصف قطر

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل لن تقدم على قصف قطر مرة أخرى، مشددًا على أن بلاده تتابع بجدية التصعيد الأخير وتعمل على منع تفاقم الأوضاع في المنطقة. التصريحات جاءت في نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

مفاجأة بشأن غياب التنسيق

أوضح الرئيس ترامب أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يتواصل معه قبل تنفيذ الضربة الجوية التي استهدفت قطر، وهو ما اعتُبر إشارة واضحة إلى وجود ثغرات في التنسيق بين واشنطن وتل أبيب، على الرغم من العلاقات الوثيقة التي تربط الجانبين.

التزام أمريكي بحماية استقرار المنطقة

شدد الرئيس الأمريكي على أن واشنطن ملتزمة بعدم السماح بتكرار الهجوم الإسرائيلي على قطر، معتبرًا أن استقرار الخليج والمنطقة العربية يمثل أولوية استراتيجية للولايات المتحدة، خاصة في ظل حالة الاحتقان المتصاعدة.

أبعاد سياسية ودبلوماسية

تأتي تصريحات ترامب في توقيت حساس تزامنًا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، والتي أدانت العدوان الإسرائيلي على قطر. ويُنظر إلى موقف الرئيس الأمريكي على أنه محاولة لطمأنة الشركاء العرب والإسلاميين، مع توجيه رسالة ضمنية إلى إسرائيل بضرورة ضبط تحركاتها العسكرية.

قراءة في الموقف الأمريكي

يرى مراقبون أن إعلان ترامب عن عدم علمه المسبق بالضربة يعكس توترًا مكتومًا مع حكومة نتنياهو، ويؤكد في الوقت ذاته رغبة واشنطن في تجنب أي تصعيد جديد قد يقود المنطقة إلى مواجهة أوسع.