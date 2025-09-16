نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يشن هجومًا على مبنى في مدينة النبطية اللبنانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شن الجيش الإسرائيلي غارة إسرائيلية استهدفت شقة في مبنى سكني في حي كسار الزعتر عند أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان، مما تسبب بسقوط عدد من الجرحى بينهم أطفال ونساء.

وذكرت مراسلة Rt أن الغارة استهدفت شقة في مبنى بصاروخ موجه عند أطراف مدينة النبطية جنوب لبنان.

وأفادت بسقوط عدد من الإصابات بين طفيفة ومتوسطة جراء الغارة الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة في لبنان أن الغارة الإسرائيلية أدت في حصيلة أولية إلى إصابة 8 مواطنين بجروح طفيفة ومتوسطة من بينهم أربعة أطفال وثلاث نساء.

وأكد الجيش الإسرائيلي شنه للغارة، وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تلغرام": "أغارت طائرة لسلاح الجو قبل قليل على مقر قيادة لحزب الله الإرهابي في منطقة النبطية في جنوب لبنان حيث يعتبر وجود هذا المقر في المنطقة انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

وأضاف: "يواصل حزب الله الإرهابي محاولاته لإعمار بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان معرضا مواطني لبنان للخطر مستخدما إياهم دروعا بشرية".