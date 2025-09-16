نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تعتزم إرسال طائرات مقاتلة إلى بولندا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده سترسل طائرات مقاتلة إلى بولندا في إطار عملية "الحارس الشرقي" لحلف الناتو على خلفية حادث الطائرات المسيرة على أراضي بولندا.

وقال ستارمر في حديث للقناة الرابعة التلفزيونية البريطانية، يوم الاثنين: "اليوم نعلن أننا سننشر قوات جوية إضافية في بولندا".

وأشار إلى أن زعماء دول الناتو بحثوا كيفية الرد على حادث المسيرات، مضيفا أنه بحث هذا الموضوع مع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن ترسل بريطانيا مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى بولندا، وهي ستبدأ التحليقات فوق الأراضي البولندية خلال أيام، حسبما جاء في بيان لوزارة الدفاع البريطانية بهذا الصدد.

ومن المتوقع أن تنفذ أيضا طائرات ألمانية وفرنسية تحليقات فوق بولندا في إطار عملية الناتو.

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو مارك روته أعلن عن إطلاق الحلف عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز دفاعاته في أعقاب حادث إسقاط طائرات مسيرة فوق الأراضي البولندية، قالت وارسو إنها روسية.

ونفت وزارة الدفاع الروسية إطلاق طائرات مسيرة باتجاه بولندا، مشيرة إلى أن المسيرات المستخدمة من قبل الجيش الروسي ضد القوات الأوكرانية غير قادرة على الوصول إلى أراضي بولندا.