350 شهيداً ومصاباً بغزة بـ24 ساعة
وصل 34 شهيداً و316 مصاباً إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ تجدد العدوان في 18 مارس 2025 إلى 12354 شهيدًا و52885 جريحاً، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 64 ألفاً و905 شهداء، و164 ألفاً و926 مصاباً.
وأوضحت أن حصيلة شهداء "المساعدات" الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 3 شهداء، وأكثر من 47 مصاباً، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى ألفين و497 شهيداً، وأكثر من 18 ألفاً و182 مصاباً.
ولفتت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
