نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الولايات المتحدة: لن نفرض رسومًا جمركية إضافية على الصين ما لم تتخذ أوروبا خطوات مماثلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة لن تفرض رسوما جمركية إضافية على الصين بسبب شرائها النفط الروسي ما لم تتخذ أوروبا خطوات مماثلة ضدها.

وقال بيسنت للصحفيين في مدريد، تعليقا على إمكانية فرض قيود على السلع الصينية: "نتوقع من الأوروبيين القيام بدورهم، وبدونهم لن نتقدم إلى الأمام".

وأكد أن على الدول الأوروبية أن تلعب دورا أكبر في خفض عائدات روسيا من النفط وإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه مستعد لفرض "عقوبات جدية" على روسيا عندما تلتزم جميع دول "الناتو" بالإجراء نفسه وتتوقف عن شراء النفط الروسي، داعيا الحلف أيضا إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 50 و100% على البضائع الصينية، معتبرا أن هذه الخطوة قد تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية.

كما اعتبر الرئيس الأمريكي أن العقوبات الأوروبية ضد روسيا "غير صارمة بما يكفي"، مؤكدا استعداده لفرض المزيد من العقوبات شريطة أن يشدد الأوروبيون إجراءاتهم لتتوافق مع خطواته.