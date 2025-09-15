نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تدعو لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة العمل على تحقيق حل الدولتين.

وقال شريف في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة: "دولة قطر الشقيقة تعرضت لهجوم هو انتهاك صارخ لسيادة قطر وهو الهجوم الذي ندينه بشدة".

وأضاف: "نعلن تضامننا الكامل مع دولة قطر والهجوم عليها يظهر طموحات الهيمنة الإسرائيلية".

وتابع شريف: "العالم ظل يتحمل رؤية المذبحة التي يتعرض لها سكان قطاع غزة".

وختم قائلا: "باكستان تدعم تشكيل فريق عمل عربي إسلامي لاتخاذ تدابير فعالة ضد إسرائيل".

وكان شريف قد وصل إلى قطر يوم الخميس الماضي في زيارة تضامنية أعرب خلالها عن تعازيه في صدد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة 9 سبتمبر.