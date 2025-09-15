نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الأمريكي يطلق مسابقة للابتكار العسكري بجوائز قيمتها مليون دولار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت القوات البرية الأمريكية مسابقة مفتوحة تستهدف الشركات والمبتكرين في تطوير المعدات والتقنيات العسكرية، مقابل جوائز تصل إلى مليون دولار.

وجاء ذلك وفقا لمنشور على موقع Defense One المتخصص في الشؤون الدفاعية.

وتشمل التقنيات المستهدفة في المسابقة:

زوارق روبوتية غير مأهولة،

أنظمة متطورة لمكافحة الطائرات المسيرة،

نموذج أولي لزورق إنزال خاص بالقوات البرية.

وخصصت القوات البرية الأمريكية جوائز مالية إجمالية بقيمة مليون دولار للمبتكرين الفائزين، في إطار جهودها الرامية إلى معالجة التحديات اللوجستية في منطقة المحيط الهادئ-الهندي، وتسريع دمج التقنيات الحديثة في صفوف القوات المسلحة.

ونقل الموقع عن جيسيكا ستيلمان، ممثلة برنامج المسابقات الابتكارية في القوات البرية الأمريكية (xTech)، قولها إن التميز في نسخة هذا العام يتمثل في اختبار الاختراعات العشرة المرشحة مسبقا في بيئات تجريبية واقعية. ويشمل ذلك:

استخدام الزوارق المسيرة وأنظمة مكافحة الدرونز لحماية منشآت حيوية،

التعامل مع الذخائر غير المنفجرة،

وتنفيذ عمليات في مجال الحرب الإلكترونية (الحرب الإلكترونية / الحرب السيبرانية).

ويرى بعض الخبراء أن هذه المسابقة ليست مجرد مبادرة تقنية، بل جزء من استراتيجية أمريكية أوسع تهدف إلى تعزيز التفوق العسكري التكنولوجي في مواجهة التحديات الصينية والروسية، خصوصًا في منطقة المحيط الهادئ-الهندي، التي باتت ساحة تنافس جيوسياسي حاد.