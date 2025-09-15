نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتنياهو يقرّ بعزلة إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تواجه عزلة دولية متصاعدة سيكون لها تداعيات مباشرة على اقتصادها.

كما دعا الإسرائيليين إلى "التأقلم مع واقع جديد"، حيث صرح نتنياهو خلال مشاركته في مؤتمر اقتصادي محلي:

"نحن ندخل في نوع من العزلة، وعلينا أن نعتاد أكثر فأكثر على اقتصاد يحمل سمات الاقتصاد المغلق".

ويعد هذا التصريح الأول من نوعه على لسان نتنياهو — الذي ظل لعقود يفاخر بعلاقات إسرائيل الواسعة مع الغرب واندماجها في الاقتصاد العالمي — وهو ما يعكس حجم القلق المتزايد داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الإسرائيلية من تأثيرات المقاطعة الدبلوماسية والتجارية والثقافية التي تواجهها إسرائيل، خصوصا بعد تصاعد الانتقادات الدولية لسياساتها الدامية في قطاع غزة وتوسعها الاستيطاني.

كما لاقى التصريح صدى واسعا داخل إسرائيل، حيث رأى فيه خبراء اقتصاديون "إقرارًا متأخرًا بواقع فرضته سياسات الحكومة"، بينما اعتبره معارضو نتنياهو "دليلا جديدا على فشل سياسته في الحفاظ على التحالفات الدولية".