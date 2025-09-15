نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشرع: ما اجتمعت أمة ولمت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها.. وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس السوري أحمد الشرع وقوفه وشعب سوريا بأكمله إلى جانب دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها.

وقال الشرع أمام القمة العربية والإسلامية الطارئة المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة: "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وقد تعاظمت قوتها، وما تفرقت أمة إلا وقد ضعفت".

وأضاف: "لمن نوادر التاريخ أن يُقتل المفاوض، ومن سابقة الأفعال أن يُستهدف الوسيط". مؤكدا: "أقف وشعب الجمهورية العربية السورية بأكمله إلى جانب الأشقاء في دولة قطر وفاء لها ولعدالة موقفها".

وتابع: "لا يزال العدوان الإسرائيلي على غزة مستمرا، ويمارس اعتداءاته على سوريا منذ 9 أشهر".