محمود عباس: نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر

أحمد جودة - القاهرة - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد الشعوب وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف عباس خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة:

نجتمع اليوم في الدوحة لنقف صفا واحدا إلى جانب دولة قطر الشقيقة معلنين تضامننا الكامل معها ضد الاعتداء الإٍسرائيلي الغاشم.

نطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على جرائمها وعدوانها المتكرر ضد شعوبنا وأمننا.

ندعو باتخاذ إجراءات عملية ورادعة لمنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

عباس: نؤكد مجددا أن مفتاح الأمن والاستقرار في منطقتنا يكمن في وقف حرب الإبادة والتهجير وسرقة الأرض والأموال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين على حدود 1967.

لا يمكن للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل أن تكون شريكا في الأمن والاستقرار في منطقتنا.

يتطلب الأمر تدخلا من الولايات المتحدة ومجلس الأمن الدولي لوقف هذه الممارسات المارقة من دولة الاحتلال.