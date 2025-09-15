العالم اليوم - انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة

انتم الان تتابعون خبر انطلاق أعمال القمة العربية الإسلامية في الدوحة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة، الإثنين، لبحث الرد على الهجوم الإسرائيلي غير المسبوق الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حماس في العاصمة القطرية.

وقال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في كلمة الافتتاح، إن الدوحة "تعرضت لاعتداء غادر"، واصفا إياه بأنه "سافر وجبان".

واعتبر الشيخ تميم أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة "انتهاك خطير لسيادتنا".

وبحسب مسودة بيان ختامي اطلعت عليها وكالة "فرانس برس"، سيؤكد المجتمعون أن الضربة الإسرائيلية في الدوحة "تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة وتهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية".

وتأتي القمة على وقع إدانة دولية واسعة النطاق للهجوم الإسرائيلي.

وكان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية عقدوا اجتماعا تحضيريا مغلقا الأحد في الدوحة ناقشوا فيه مسودة بيان، تؤكد أيضا "على مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك (...) وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة".

ويتخوف مراقبون من أن يؤدي استمرار التصعيد في المنطقة إلى تقويض أي أفق لاستئناف المفاوضات لوقف إطلاق نار في غزة.

وتستضيف قطر أكبر قاعدة أميركية في المنطقة، وتتوسط في الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر.