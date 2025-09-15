إسرائيل تلوح بضربات فـي تركيا

القدس المحتلة ـ دوت الخليج:

لم يستبعد وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو الكابنيت الأمني والسياسي، إيلي كوهين، إمكانية استهداف قيادات حركة حماس في مدينة إسطنبول التركية، مؤكدا في مقابلة صحفية أن «كل من له علاقة بحماس لا يمكنه أن ينام بسلام في أي مكان في العالم».

وأضاف كوهين حول التنسيق مع الولايات المتحدة قبل الضربة الإسرائيلية في الدوحة: «يمكنني القول إن إسرائيل والولايات المتحدة تنسقان بشكل كامل. الولايات المتحدة هي حليفنا الأكبر، والرئيس ترامب عامل مهم لدعم الاستقرار في الشرق الأوسط. خلال فترة ترامب، كانت حدة الصراعات أقل، وأنا واثق من توقيع اتفاقيات سلام جديدة خلال ولايته الحالية». على حد قوله.