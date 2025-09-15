كراكاس تتهم واشنطن بتعزيز تحليق طائرات التجسس

كاركاس ـ ا.ف.ب: اتهم وزير الدفاع الفنزويلي الولايات المتحدة بأنها ضاعفت تحليق طائرات التجسس فوق فنزويلا ثلاث مرات في شهر أغسطس، في أعقاب نشرها سفنًا حربية في منطقة البحر الكاريبي اعتبرها الرئيس نيكولاس مادورو بمثابة تهديد.
وقال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز في كلمة للتلفزيون الرسمي «كانت هناك دائمًا عمليات استخباراتية تنفذها طائرات عسكرية أميركية والآن انتقلوا من النموذج النهاري إلى العمليات الليلية وضاعفوا ثلاث مرات في أغسطس عمليات الاستخبارات والاستطلاع» ضد فنزويلا.
