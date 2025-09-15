عشرات الشهداء والجرحى فـي تواصل حرب الإبادة الجماعية .. وإسرائيل تخشى المزيد من أسر جنودها فـي مدينة غزة

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة عبر القصف الجوي والمدفعي، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى مع اغتيال المجوّعين والنازحين فيما تشير تقارير اسرائيلية من مخاوف من أن تأسر المقاومة المزيد من الجنود حال اجتياح مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية باستشهاد العديد من الفلسطينيين بعدوان الاحتلال على أرجاء متفرقة من القطاع منذ الفجر في حين تتفاقم أزمة التجويع والتدمير خاصة في مدينة غزة التي يسعى الاحتلال لتفريغها من سكانها بالكامل.

وسمعت انفجارات عنيفة منذ صباح أمس في أنحاء مدينة غزة الجنوبية ناجمة عن تفجير روبوتات واستهداف منازل من الطيران الحربي الإسرائيلي في حي الزيتون وجنوب الصبرة. واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة غرب مدينة غزة، كما أطلقت طائرات الاحتلال المسيرة قذائف على محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما أنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي خطة دخول مدينة غزة في الأيام الأخيرة. وتشير تقديرات المؤسسة العسكرية إلى أن المقاومة ستسعى خلال المناورات في غزة إلى زيادة نطاق محاولات أسر الجنود بحسب تقرير القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الإسرائيلي « ليس خطر أسر الجنود أمرًا جديدًا، وقد سُجِّلت محاولاتٌ مماثلة مؤخرًا. مع ذلك، يُقدَّر أن عدد محاولات اختطاف الجنود سيزداد بشكلٍ كبير، وهذه القضية تُشغل كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية.

وأوضح مصدر أمني: «نستعد لبدء المرحلة التالية من العملية قريبًا جدًا. ومع ذلك، نترك مجالًا وفرصة لأي قرار يؤدي إلى إطلاق سراح الاسرى».

بالتوازي مع العدوان المستمر وهدم العمارات والابراج، يمارس جيش الاحتلال الضغوط لطرد السكان من المدينة والتوجه جنوبًا عبر الطريق الساحلي. ووفقًا لتقديرات، غادر المدينة بالفعل حوالي 280 ألف غزّي، وهو ما يزيد قليلاً عن ربع سكانها.