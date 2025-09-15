الاستيطان الرعوي يستخدم الخراف سلاحا فـي مسافر يطا

القدس المحتلة ـ دوت الخليج:

قال نضال يونس، رئيس مجلس قروي مسافر يطا، إن عصابات المستوطنين الرعويين حوّلوا «الخروف»، الذي يُفترض أن يكون رمزًا للوداعة، إلى أداة قمع وتوسّع استيطاني، تشبه الى حد كبير «الدبابة».

وأضاف: «بدأوا برعي المزروعات الشتوية، ثم انتقلوا إلى أشجار اللوز والزيتون، واليوم لم يعد مستبعدًا أن تدخل «دباباتهم» خرافهم إلى مطابخنا وغرف نومنا». وأشار يونس إلى أن المستوطنين لا يكتفون برعي الأغنام على أراضي الفلسطينيين، بل يقومون بسرقة مواشيهم، واحتلال الحظائر، مضيفًا: «رأيناهم يدخلون خرافهم إلى معالفنا، ويستخدمون ممتلكاتنا للرعي والشرب وحتى النوم، وكأن الأرض لم تعد لنا». واعتبر أن هذا النمط من الاستيطان يُمارَس كـ«تهجير ناعم» يُغلف بالعنف، ويهدف إلى السيطرة على الأرض دون الحاجة إلى قرارات رسمية أو أوامر عسكرية، بل عبر خلق واقع جديد بالقوة.