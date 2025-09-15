العالم اليوم - روبيو يتعهد بـ"دعم ثابت" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة

انتم الان تتابعون خبر روبيو يتعهد بـ"دعم ثابت" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:24 مساءً - تعهد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الإثنين، بأن تقدم واشنطن "دعما ثابتا" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعيا إلى القضاء على حركة حماس.

وقال روبيو خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس: "شعب غزة يستحق مستقبلا أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس".

وأضاف: "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك".

واعتبر روبيو أن "لا سلام في المنطقة في ظل وجود حماس. وجود حماس يهدد أمن المنطقة والعالم ويجب التخلص منها"، مضيفا: "على حماس تسليم سلاحها".

كما قال الوزير الأميركي: "نريد عودة الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات من غزة".

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تشجع على "دور بنّاء" لقطر بشأن غزة.

ومن جهة أخرى، انتقد روبيو تحركات الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلا إنها "لا تقربنا من إقامة دولة فلسطينية".

وقال: "سنواجه توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية. هذا يضع حماس في موقف قوي وأكثر جرأة".

وفي الشأن الإيراني، قال روبيو إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيواصل ضغوطه الاقتصادية على طهران لتغيير سياساتها.

واعتبر أن "التهديدات الإيرانية قد تطال دول الخليج وأوروبا".