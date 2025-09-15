العالم اليوم - تقرير: حماس تنقل رهائن فوق الأرض قبيل "احتلال إسرائيل لغزة"

انتم الان تتابعون خبر تقرير: حماس تنقل رهائن فوق الأرض قبيل "احتلال إسرائيل لغزة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:24 مساءً - كشفت تقارير إعلامية أن حماس نقلت عددا من الرهائن إلى منازل وخيام في أنحاء قطاع غزة، في الوقت الذي يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لعملية برية كبيرة.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن والدة الرهينة جاي جلبوع دلال قولها إن علمت أن ابنها "محتجز فوق الأرض في مدينة غزة".

وذكرت ميراف: "هذا هو الحضيض. لا نتنفس. تلقيتُ اليوم تأكيدا بأن ابني وحيد فوق الأرض في غزة".

وفي إطار الاستعدادات للمناورة في غزة، أبلغ الجيش الإسرائيلي عائلات المختطفين الأحياء عزمه على ضمان عدم تعرض أي منهم للأذى خلال العملية، إلا أن مصدرا عسكريا أقرّ بأنه "من الواضح أن العملية تُعرّضهم للخطر".

وقالت "القناة السابعة" الإسرائيلية، نقلا عن مصادر لم تكشفها، إن بعض المختطفين محتجزون في المنازل وبعضهم في الخيام في غزة.

وأضافت أن الهدف من هذا التحرك هو "عرقلة تحركات الجيش الإسرائيلي"، قبل عمليته المنتظرة في غزة..

وأفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، نقلا عن مصادر بأن الجيش الإسرائيلي استكمل استعدادته لاحتلال مدينة غزة.

يأتي ذلك فيما وجه رئيس الأركان إيال زامير رسالة واضحة إلى القيادة السياسية، مفادها أنه "حتى بعد أن يبدأ الجيش الإسرائيلي مناوراته في مدينة غزة، فإن حماس لن تُهزم عسكريا وسياسيا".

وأوضح: "نحن ملتزمون بأهداف الحرب كما حددتها الحكومة، ولكن حماس لن تُهزم عسكريا وسياسيا حتى بعد عملية السيطرة على مدينة غزة"، وفق ما نقلت القناة السابعة.