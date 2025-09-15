نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏مصادر طبية في غزة: مقتل 17 فلسطينيا وجرح آخرين منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت ‏مصادر طبية في غزة، مقتل 17 فلسطينيا وجرح آخرين منذ فجر اليوم في غارات إسرائيلية متواصلة على القطاع.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".