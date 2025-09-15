نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 19 شاحنة مساعدات إماراتية تجتاز البوابة الجانبية لمعبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتازت 19 شاحنة مساعدات إماراتية، البوابة الجانبية لمعبر رفح في طريقها لمعبر كرم أبو سالم تمهيدا لإدخالها قطاع غزة.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".