عاجل- أنصار الله تعلن تنفيذ هجوم نوعي بـ4 مسيرات استهدفت مطار رامون

أحمد جودة - القاهرة - أنصار الله تعلن تنفيذ هجوم نوعي بـ4 مسيرات استهدفت مطار رامون

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية باستخدام 4 طائرات مسيرة، استهدفت مطار رامون في منطقة أم الرشراش (إيلات حاليًا).

وأوضح المتحدث أن 3 من الطائرات المسيرة أصابت أهدافها داخل المطار بدقة، مؤكدًا أن العملية تأتي في إطار ما وصفه بـ "الرد المشروع على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في غزة".

وأشار البيان إلى أن القوات المسلحة التابعة لأنصار الله "ماضية في توسيع بنك أهدافها العسكرية والاقتصادية للاحتلال، ولن تتوقف عملياتها حتى وقف العدوان ورفع الحصار".

وأكد المتحدث العسكري أن "العمليات النوعية بالطائرات المسيرة ستستمر خلال المرحلة المقبلة، وأنها جزء من معركة الردع الاستراتيجي التي تخوضها القوات المسلحة اليمنية إلى جانب الشعب الفلسطيني".

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول حجم الخسائر أو الأضرار الناتجة عن الهجوم.