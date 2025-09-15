العالم اليوم - إسرائيل تهاجم سانشيز بعد تظاهرات مؤيدة لفلسطين

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تهاجم سانشيز بعد تظاهرات مؤيدة لفلسطين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 15 سبتمبر 2025 12:24 صباحاً - وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر مساء الأحد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وحكومته بأنهما "عار على إسبانيا' بعد توقف طواف الدراجات الهوائية في البلاد بسبب تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين.

وفي منشور على منصة إكس، اتهم ساعر رئيس الوزراء الإسباني بأنه "شجّع المحتجين على الخروج إلى شوارع" مدريد، ووقف المرحلة الأخيرة من طواف الدراجات.

وأضاف ساعر أن "سانشيز وحكومته عار على إسبانيا".

وذكرت السلطات الإسبانية أن أكثر من 100 ألف شخص شاركوا في احتجاج مؤيد للفلسطينيين، أدى إلى إنهاء سباق فويلتا الإسباني للدراجات مبكرا.

وفاز الدنماركي يوناس فينغارد متسابق فريق فيسما-ليس آبايك الأحد بسباق إسبانيا للدراجات بعد أن ألغى المنظمون المرحلة الأخيرة اليوم وسط مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في العاصمة مدريد، ومحاولات من الشرطة للتصدي للاحتجاجات على مشاركة فريق إسرائيلي.

وهتف المتظاهرون بعبارة "لن يمروا" وأزالوا الحواجز المعدنية ليقفوا على مسار السباق في عدة نقاط بالمدينة بينما حاولت الشرطة إبعادهم.

وقالت الحكومة الإسبانية إنه جرى إلقاء القبض على شخصين وأصيب 22 من أفراد الشرطة.

وجاءت هذه الأحداث بعد ساعات من إبداء سانشيز إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وقال في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة الجنوبية: "اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا). نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين".

وجرى نشر أكثر من ألف شرطي الأحد مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما، وكان من المقرر أن تنتهي المرحلة الأخيرة في مدريد في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش.

وتمكنت الشرطة من إبعاد حشد من مئات الأشخاص يحملون لافتات ويلوحون بالعلم الفلسطيني لعدة ساعات بينما كان المتسابقون يشقون طريقهم عبر المدن والقرى باتجاه مدريد.

ومع اقتراب المتسابقين من العاصمة، ألقى المتظاهرون عبوات بلاستيكية ومخاريط مرورية، وقلبوا الحواجز الزرقاء، واقتحموا الطريق.

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب المسلحة بالهراوات، قنابل دخان لتفريقهم.

واعترفت إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، بدولة فلسطينية في العام الماضي، مما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل التي قالت إن الخطوة ترقى إلى "مكافأة للإرهاب".

وأعلن سانشيز قبل أيام عن إجراءات جديدة ضد شحنات الأسلحة والوقود المتجهة إلى إسرائيل.

وردا على ذلك، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره الإسباني بمعاداة السامية وإطلاق "تهديدات بالإبادة الجماعية".