نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف برج في مدينة غزة زاعمًا استخدامه من قبل "حماس" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن القوات الإسرائيلية استهدفت قبل قليل برجا متعدد الطوابق في مدينة غزة، وزعم أن حركة "حماس" كانت تستخدمه.

وقال أدرعي: "لقد زرع الإرهابيون من "حماس" داخل المبنى وسائل استطلاع وجمع معلومات ونقاط مراقبة بهدف مراقبة تحركات وأماكن وجود قوات جيش الدفاع في المنطقة بهدف الترويج لمخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع".

‏وأضاف: "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات عديدة لتقليص إمكانية اصابة مدنيين شملت تحذير السكان واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

وزعم أن "المنظمات الإرهابية في قطاع غزة تنتهك بشكل ممنهج احكام القانون الدولي مستغلة المرافق المدنية والسكان كدروع بشرية لأنشطة إرهابية".

‏وتابع أدرعي: "سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة وبحزم ضد المنظمات الارهابية في القطاع".