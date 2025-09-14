العالم اليوم - بتغريدة.. كاتس يسخر من تدمير أبراج غزة

انتم الان تتابعون خبر بتغريدة.. كاتس يسخر من تدمير أبراج غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 سبتمبر 2025 11:16 مساءً - شبّه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مساء السبت، الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على مدينة غزة بـ"إعصار هوريكان"، في وقت يواصل فيه الجيش تنفيذ عمليات قصف وتدمير واسعة استهدفت أبراجا سكنية ومدارس أممية ومرافق مدنية.

وقال كاتس، عبر منصة "إكس"، إن "إعصار هوريكان مستمر في ضرب غزة"، مشيرا إلى تدمير برج النور في حي تل الهوى جنوبي غرب المدينة، والذي أدى انهياره إلى تشريد مئات العائلات.

ثم عاد كاتس لينشر تغريدة ساخرة، على فيديو تدمير برج النور، معلقا: "منظر الأفق في غزة يتغير".

ورغم موجات القصف المكثف، ذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن نحو 68 ألف شخص نزحوا جنوبا منذ الفجر، إلا أن أكثر من 20 ألفا منهم عادوا إلى مناطقهم الأصلية، بعدما وجدوا أن جنوب القطاع يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأفادت مصادر محلية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت مدارس "الست سورة" و"العالية" و"شحيبر" التابعة لوكالة "أونروا"، والتي كانت تأوي آلاف النازحين.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، دمّر الجيش الإسرائيلي منذ 11 أغسطس الماضي ما يقارب 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، وألحق أضرارًا جسيمة بنحو ألفي مبنى آخر، إضافة إلى تدمير 13 ألف خيمة للنازحين، ما أدى إلى تشريد أكثر من 100 ألف شخص.

وتشهد أحياء غزة الغربية موجات نزوح داخلي متصاعدة، فيما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته عليها خلال الساعات الأخيرة.