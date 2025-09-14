نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جونسون يعلن استعداده لفرض عقوبات على روسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون عن استعداده لفرض عقوبات على روسيا، لكن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جونسون لقناة "CBS": "أنا مقتنع بأن الأوقات اليائسة تتطلب إجراءات يائسة، وقد حان الوقت منذ فترة طويلة لفرض العقوبات المناسبة على روسيا. هناك شهية كبيرة لهذا في الكونغرس. لذلك نحن مستعدون للعمل مع البيت الأبيض وزملائنا في مجلس الشيوخ لتحقيق ذلك".

ومع ذلك، أشار إلى أن القرار النهائي يبقى بيد ترامب، لأنه يحول مشاريع القوانين إلى قوانين نافذة بتوقيعه.

وكان موقع "بوليتيكو" قد أفاد سابقا بأن السناتور ليندسي غراهام وعضو الكونغرس براين فيتزباتريك يخططان لربط مشروع القيود الجديدة على روسيا بمشروع قانون تمويل الحكومة الأمريكية.

يذكر أن ترامب أعلن في وقت سابق أنه مستعد لفرض عقوبات شديدة على روسيا عندما تتوقف دول "الناتو" عن شراء النفط الروسي.