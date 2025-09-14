- 1/2
عاجل- رئيس وزراء قطر: ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن استكمال جهود الوساطة وسنواصل جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة.
أطلق رئيس وزراء قطر منذ قليل عدد من التصريحات القوية بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والاعتداء المستمر على أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.
وجاء تصريحات رئيس وزراء قطر كالآتي:
- الاعتداء الإسرائيلي يمثل غطرسة وتهورا وانتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة.
- الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة يمثل تحديا سافرا للشرعية الدولية.
- الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة لا يمكن توصيفه إلا كإرهاب دولة.
- سنواجه أي تهديد لنا بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي.
- الاعتداء الإسرائيلي يمثل اعتداء على مبدأ الوساطة بحد ذاته.
- يجب عدم التهاون مع الاعتداء الإسرائيلي واتخاذ خطوات فعلية لردعه.
- إسرائيل تتعمد توسيع دائرة الحرب في المنطقة وهو ما يهدد بوضع بالغ الخطورة.
- المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.