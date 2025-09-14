أحمد جودة - القاهرة - رئيس وزراء قطر.. المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة

عاجل- رئيس وزراء قطر: ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن استكمال جهود الوساطة وسنواصل جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لإنهاء حرب غزة.

أطلق رئيس وزراء قطر منذ قليل عدد من التصريحات القوية بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والاعتداء المستمر على أهالي قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وجاء تصريحات رئيس وزراء قطر كالآتي: