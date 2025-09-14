نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبيو ونتنياهو عند حائط البراق في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى حائط البراق في القدس يرافقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصف زيارة روبيو بأنها إشارة إلى قوة العلاقات بين البلدين.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد وصل وزير الخارجية روبيو إلى إسرائيل بالتزامن مع اجتماعات سيعقدها زعماء ووزراء خارجية الدول العربية والإسلامية للخروج بمشروع قرار بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة.

وقد صرح وزير الخارجية قبل مغادرته بلاده بأن حماس "لا يمكنها الاستمرار في البقاء فيما لو كان السلام في المنطقة هو الهدف".