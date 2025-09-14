نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق وحادث سيارة في ألمانيا يعطلان حركة القطارات ويحبسان 900 راكب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب حريق في وحدة إشارات قرب مدينة هانوفر في ألمانيا بتعطيل حركة القطارات على خط حيوي بين هانوفر وبرلين تلاه حادث سيارة ألحق أضرارا بالأسلاك المشغلة للقطارات على هذا الخط.

واصطدم سائق مخمور بحاجز خرساني في بلدة كليفيلد بالقرب من هانوفر، ما أدى إلى سقوط السيارة من الجسر على القضبان. وأسفر ذلك عن تضرر الأسلاك العلوية بشدة، وهو ما أدى بدوره إلى توقف قطار سريع كان على متنه 900 راكب.

ولم تقع إصابات بين الركاب، من بينهم نحو 400 من مشجعي كرة القدم، ولكن وقعت عدة حالات طبية طارئة خلال فترة الانتظار الطويلة، من بينها حالات جفاف.

وأخلت خدمات الطوارئ وموظفو السكك الحديدية القطار، وغادر العديد من الركاب سيرا على الأقدام إلى كليفيلد. ونقل آخرون بحافلات إلى محطة هانوفر المركزية، وتم سحب القطار من الخط المتضرر.

ومن المرجح أن تستمر التأخيرات في حركة القطارات، ولن تستأنف الخدمات على المسار المعطل إلا بعد إصلاح الأسلاك العلوية.

وعثر على السائق المخمور في موقع الحادث. ورغم أن السيارة انقلبت واستقرت على سطحها، لم يصب السائق بجروح خطيرة على ما يبدو.

من جهتها، أشارت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" أمس السبت إلى أن "التخريب" هو السبب المحتمل للحريق في الوحدة الكهربائية لإشارات القطارات، وقالت إنه من المتوقع استمرار تأخيرات وإلغاء رحلات على المسار المتضرر اليوم الأحد.