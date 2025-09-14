العالم اليوم - نتنياهو يحتفي بـ"وحدة اليمام": "لا يوجد أفضل منها بالعالم"

انتم الان تتابعون خبر نتنياهو يحتفي بـ"وحدة اليمام": "لا يوجد أفضل منها بالعالم" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:20 مساءً - عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، اجتماعا حكوميا خاصا في قاعدة اليمام الأمنية بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس وحدة اليمام الخاصة.

وقال نتنياهو "في الواقع، نحن نحتفل اليوم باجتماع حكومي في قلب التاريخ العملياتي لدولة إسرائيل. لا توجد وحدة أفضل من اليمام في العالم في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن".

وأضاف: "أقول بوضوح - لا توجد وحدة أفضل من اليمام في العالم في مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن".

وختم بالقول: "اليمام هو عمود أمننا القومي، وسنمنح هذه الوحدة كل الدعم والوسائل لتبقى رأس حربة دولة إسرائيل في مكافحة الإرهاب".

تأسست وحدة اليمام وفقا لموقع الشرطة الإسرائيلية، عام 1974، للرد على هجمات الاختطاف والمساومة، وتحرير الرهائن.

وكلمة "يمام" بالعبرية هي اختصار للأحرف الثلاثة الأولى للكلمات "وحدة مركزية خاصة".

وتعد وحدة نخبة في قوات حرس الحدود، متخصصة في الاستجابة للمواقف القصوى خاصة تحرير المحتجزين، وتتعاون مع كل القوات الأمنية في "مكافحة الإرهاب".

ظلت أنشطة "اليمام" سريّة إلى حد كبير، ولكن بعد عدد من النجاحات، اكتسبت الوحدة "سمعة عالية، وتقديراً" بين قوات الأمن في إسرائيل.