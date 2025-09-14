العالم اليوم - نتانياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي"

انتم الان تتابعون خبر نتانياهو: زيارة روبيو تظهر "قوة التحالف الإسرائيلي الأميركي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 14 سبتمبر 2025 05:20 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، إن زيارة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ظهر "قوة" الروابط بين البلدين. معتبرا أن "التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة الآن أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف نتنياهو الذي وصف روبيو بـ"الصديق الاستثنائي" لإسرائيل، أن زيارة وزير الخارجية الأميركي تظهر مدى "قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي".

وتابع للصحافيين بعد زيارة الحائط الغربي أو حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة برفقة روبيو والمبعوث الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي "إنه (تحالف) قوي وصلب مثل حجارة حائط المبكى التي لمسناها للتو".

وفي وقت سابق من الأحد، وصل روبيو إلى إسرائيل، في زيارة قالت تقارير عنها إنها لإظهار التضامن الأميركي مع تل أبيب.