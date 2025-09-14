الجمعية العامة تؤيد بأغلبية كاسحة «إعلان نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة

شهداء وجرحى وتدمير منازل فـي العدوان الإسرائيلي على غزة

نيويورك ـ القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يؤيد إعلان «نيويورك» بشأن تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وصوتت لصالح القرار 142 دولة، مقابل 10 دول صوتت ضد القرار، فيما امتنعت 12 دولة عن التصويت.

ورحبت دولة فلسطين بالتصويت الجامع بأغلبية الدول على، إقرار واعتماد إعلان نيويورك ومرفقاته، باعتباره مخرجا للمؤتمر الأممي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين والذي تم عقده برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.

كما أعربت عن شكرها لجميع الدول التي رعت ودعمت وصوتت لصالح القرار الذي يعتبر الأول للجمعية العامة بدورتها الـ80 ليصبح إعلان نيويورك وثيقة رسمية أممية.

وطالبت، الدول بتنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والضغط على «إسرائيل»، سلطة الاحتلال غير الشرعية، لوقف عدوانها ووقف إطلاق النار وسياسة التجويع التي تستخدمها كسلاح حرب، ومنع التهجير القسري، والإفراج عن الأسرى.

وحثت الدول على تفعيل كل الأدوات لإنهاء الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتنفيذ حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد، في مواجهة الجرائم والاستعمار والعدوان.

إلى ذلك واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى. وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٠ شهيدا منذ فجر الجمعة ـ وحتى إعداد الخبر ـ في قطاع غزة منهم ٥٦ بمدينة غزة.

ودمرت طائرات الاحتلال خلال ٢٤ ساعة ١٧ منزلًا ومركز نزوح واحد في مدينة غزة بشكل كلي عدا عن الأضرار التي لحقت بالمنازل المجاورة وشرّدت المئات في محيطها.

كما دمرت طائرات الاحتلال بنك القدس في حي الرمال غرب مدينة غزة. وكان ١٤ شهيدا ارتقوا في مجزرة بحق عائلة السلطان بحي التوام شمال غزة وأعداد من المفقودين من نفس العائلة تحت الانقاض.

واستشهد طفل وإصابة عدد آخر من الأهالي جراء طلقات نارية إسرائيلية في محيط مسجد السيد هاشم بحي الدرج في مدينة غزة. واستشهد فلسطيني كان يجمع الخشب بقرية المغراقة وسط القطاع إضافة إلى عدد من المصابين قرب مركز المساعدات الأميركية في وسط القطاع.