"بوليتيكو": الاتحاد الأوروبي قد يستخدم الأصول الروسية المجمدة في شكل سندات دين

أحمد جودة - القاهرة - اقترح ممثلو المفوضية الأوروبية على وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي نقل الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا باستخدامها كسندات دين.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليه موقع "Politico" الأمريكي، تضمن الاقتراح تبادل الودائع النقدية بسندات مضمونة السداد من قبل دول الاتحاد الأوروبي.

في أغسطس الماضي، عارضت وزارة الخارجية البلجيكية، التي يقع ضمن نطاق اختصاصها تجميد 210 مليار يورو من الأصول الروسية السيادية بشكل غير قانوني، مصادرة هذه الأصول بشدة.

وأكدت الوزارة أن عوائد إعادة استثمار هذه الأصول قد وُعدت بالفعل كضمانات لقروض "مجموعة السبع" التي تم منحها لأوكرانيا مع سداد يستحق في عام 2040. ودعت الوزارة جميع وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي إلى "عدم ذبح الإوزة التي تبيض بيضا ذهبيا".