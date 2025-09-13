العالم اليوم - عائلات الرهائن: نتنياهو هو العقبة أمام إنهاء حرب غزة

انتم الان تتابعون خبر عائلات الرهائن: نتنياهو هو العقبة أمام إنهاء حرب غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 10:20 مساءً - قال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، السبت، إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يمثّل "عقبة" أمام إنهاء الحرب وإطلاق سراح المحتجزين

وفي بيان ردا على أقوال نتنياهو الذي اتهم قادة حماس بتعطيل جهود الحرب، قالت في بيان "لقد أثبتت الضربة الموجهة في قطر بما لا يدع مجالا للشك أن هناك عقبة واحدة أمام إعادة الرهائن وإنهاء الحرب: رئيس الوزراء نتانياهو. ففي كل مرة يقترب فيها التوصل إلى صفقة، يقوم نتانياهو بتخريبها".



وأضاف المنتدى أن اتهام نتانيهو لقادة حماس بتحمل مسؤولية إطالة الحرب كان مجرد "عذر جديد" لتبرير فشله في إعادة الرهائن.

وقال المنتدى "لقد حان الوقت لإنهاء الأعذار المصممة لكسب الوقت وليظل (نتنياهو) متشبثا بالسلطة".



وفي منشور على منصة إكس، قال نتانياهو السبت، "قادة حماس الإرهابيون الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بأهالي غزة. لقد عرقلوا جميع محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب بلا نهاية".

وأضاف "التخلص منهم سيزيل العقبة الرئيسية أمام الإفراج عن جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ما زال هناك 47 رهينة في غزة، 25 منهم لقوا حتفهم، من بين 251 شخصا خُطفوا في هجوم السابع من تشرين أكتوبر 2023.

وتجمع آلاف الإسرائيليين مساء السبت في تل أبيب، مطالبين الحكومة بإنهاء الحرب والتوصل إلى صفقة لإعادة الأسرى، على ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.