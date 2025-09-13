نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الناتو" يبدأ مناورات لنشر القوات في ليتوانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت القيادة المشتركة لقوات حلف "الناتو" في هولندا على منصة "إكس" أن دول حلف شمال الأطلسي بدأت مناورات للتدريب على نشر القوات والمعدات في ليتوانيا.

وكتبت القيادة المشتركة: "انطلقت مناورات Grand Eagle 2025! وفي إطار مناورات Quadriga 2025، تتدرب قوات حلف "الناتو" على النشر السريع للقوات والمعدات في ليتوانيا".

وأعلن وزير الدفاع اللاتفي أندريس سبرودس في وقت سابق أن مناورات بمشاركة قوات حلف "الناتو" ستجرى في البلاد بالتوازي مع التدريبات الروسية البيلاروسية "الغرب-2025"، وأن الجانب اللاتفي سيعزز السيطرة على الجو والمعلومات والفضاء الإلكتروني.

ويوسع حلف "الناتو" نطاق مبادراته في السنوات الأخيرة على حدود روسيا الغربية، واصفا إياها بـ "احتواء العدوان الروسي". وقد أعربت روسيا مرارا عن قلقها إزاء تعزيز قوات "الناتو" في أوروبا. وأكد الكرملين أن موسكو لا تهدد أحدا، لكنها لن تتجاهل أي إجراءات قد تشكل خطرا على مصالحها.