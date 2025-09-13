العالم اليوم - بسبب تعليق حول كيرك على فيسبوك.. إيقاف عميل سري أميركي

انتم الان تتابعون خبر بسبب تعليق حول كيرك على فيسبوك.. إيقاف عميل سري أميركي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 09:24 مساءً - أوقف جهاز الخدمة السرية الأميركي أحد عناصره عن العمل، ووضعه في إجازة إجبارية، بعد نشره تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيها الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي قُتل مؤخرا في ولاية يوتا، وفق ما أكد مسؤولان أميركيان.

العميل أنطوني بوف كتب على صفحته في فيسبوك أن كيرك "كان يبث خطاب كراهية وعنصرية في برامجه"، مضيفا أن "الإنسان في النهاية يجيب أمام الله.. ولا يمكنه أن يتجاوز القدر"، وهو تلميح إلى أن كيرك تلقى مصيرا يستحقه.

مدير الجهاز، شون كوران، شدد في مذكرة داخلية على أن "الهجمات ذات الدوافع السياسية في الولايات المتحدة تتزايد بشكل شبه يومي"، محذرا موظفيه من المساهمة في "تأجيج المشكلة بدل أن يكونوا جزءا من الحل".

وأضاف كوران: "نحن نقسم على الالتزام بأعلى معايير السلوك داخل الخدمة وخارجها. عندما تجذب أفعالنا الانتباه السلبي، فإننا نُخفق في أداء واجبنا ونقوّض الثقة الضرورية لمهمتنا".

المتحدث باسم الجهاز قال في بيان إن "الخدمة السرية لن تتسامح مع أي سلوك يخالف ميثاق الشرف"، مؤكدا أن الموظف جرى إيقافه فورا وفتح تحقيق في القضية.

وختم كوران رسالته بالقول: "يجب أن نعمل كل يوم من دون تحيز سياسي. نحن مدينون بذلك لأنفسنا ولمن نقسم على حمايتهم. أي انحراف عن هذا الالتزام لن يُسمح به".