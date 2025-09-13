نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاعات الجوية البولندية ترفع جاهزيتها بسبب نشاط مسيّرات في المناطق الحدودية المشتركة مع أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت القيادة العملياتية للقوات البولندية أن الجيش البولندي قام بتحريك طائراته بسبب نشاط طائرات مسيّرة في المناطق الحدودية المشتركة مع أوكرانيا.

وقالت القيادة العملياتية للقوات البولندية في بيان لها: "بسبب خطر هجمات الطائرات المسيرة في المناطق الأوكرانية الحدودية المحاذية لجمهورية بولندا، بدأ الطيران العسكري بالعمل في مجالنا الجوي. ولضمان سلامة مجالنا الجوي، فعّل قائد العمليات في القوات المسلحة البولندية جميع الإجراءات اللازمة. وتعمل الطائرات البولندية وحلفاؤها في المجال الجوي، ووصلت أنظمة الدفاع الجوي الأرضية والاستطلاع الراداري إلى أقصى درجات الجاهزية".

وأشارت إلى أن العملية وقائية بطبيعتها وتهدف إلى ضمان الأمن.

وكان قد زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، يوم الأربعاء الماضي، أن قواته أسقطت طائرات مسيرة "خطيرة" فوق بولندا، مدعيا أنها "روسية"، دون أن يقدم أي دليل.

كما نفت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات للأراضي البولندية باستخدام طائرات مسيرة، مشيرة إلى أن ضرباتها اقتصرت على أهداف عسكرية أوكرانية.