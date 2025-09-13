العالم اليوم - فيديو.. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط في وسط روسيا

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. أوكرانيا تستهدف مصفاة نفط في وسط روسيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 08:16 مساءً - قال مسؤول روسي إن مسيّرة أوكرانية تحطمت، السبت، على واحدة من أكبر مصافي تكرير النفط في وسط روسيا، متسببة باندلاع حريق وبأضرار طفيفة.

وكتب رادي خابيروف حاكم منطقة باشكورتوستان في منشور بتلغرام: "اليوم (السبت) تعرضت منشأة باشنيف لهجوم إرهابي شن بواسطة مسيّرات. واندلع حريق تجري مكافحته الآن".

وقال خابيروف إن إحدى المسيَّرات أُسقطت فوق موقع إنتاج، مما أدى إلى اندلاع حريق، ويجري العمل على إخماده، مضيفاً أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة كانت محدودة ولم تقع إصابات، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة مسيّرة تتجه نحو المجمع قبل أن تنفجر وتتحول إلى كرة نار.

وتقع مدينة أوفا، حيث تقع المنشأة النفطية، على بُعد نحو 1400 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.

ومنذ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ترد كييف بشن هجمات على مصافي نفط روسية في محاولة للحد من قدرة الكرملين على تمويل الحرب.

ووصف الكرملين مجمع أوفا في العام 2016 بأنه "أحد أكبر المجمعات في البلاد"، مشيرا إلى أنه ينتج أكثر من 150 نوعا من المنتجات النفطية.