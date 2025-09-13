نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منظمة شنغهاي للتعاون تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت منظمة شنغهاي للتعاون في بيان لها عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على العاصمة القطرية الدوحة، وأدانت انتهاك سيادة قطر.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه الأعمال غير مقبولة، وتمثل انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، وللقواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

وأضاف البيان: "تُعرب منظمة شنغهاي للتعاون عن قلقها العميق إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على منطقة سكنية في العاصمة القطرية الدوحة، في 9 سبتمبر 2025، وتُدين انتهاك سيادة دولة قطر".

وتابع: "تُعارض منظمة شنغهاي للتعاون باستمرار استخدام القوة والتهديد في العلاقات الدولية، كما تدعم تهدئة الوضع في الشرق الأوسط بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وفي وقت سابق، تم الإعلان عن استضافة الدوحة قمة عربية إسلامية طارئة يومي الأحد والاثنين القادمين بهدف مناقشة تداعيات استهداف إسرائيل وفد حركة "حماس" المفاوض في قطر.