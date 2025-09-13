عشرات الشهداء فـي غزة وتدمير عشرات المنازل بعد أوامر التهجير

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والجرحى، ودمرت الطائرات الاسرائيلية عشرات المنازل في أحياء غزة التي اصدر جيش الاحتلال أوامر بتهجير الأهالي منها. وارتقى ثلاثة شهداء واصابات جراء قصف منازل عائلات فلسطينية في شارع اليرموك بمدينة غزة. وارتقى خمسة شهداء في قصف خيمة نازحين تعود في شارع النصر غرب مدينة غزة. وفي وقت سابق ارتقى اربعة شهداء جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين قرب مفترق المالية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة. وارتقى فلسطيني واصيب عدد آخر باستهداف خيمة في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة.

واستشهد خمسة وأصيب ٥٩ من طالبي المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمال قطاع غزة، ودمر جيش الاحتلال عدة منازل شرق بركة الشيخ رضوان وفي شارع النفق بمدينة غزة.

واستشهد فلسطيني واصيب ١٢ جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في محيط كلية فلسطين التقنية في دير البلح وسط قطاع غزة. وقصف طيران الاحتلال مسجد ابن تيمية في منطقة المعسكر بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. من ناحية أخرى هدمت قوات الاحتلال منزل الشهيدين الشقيقين أحمد ومحمد دراغمة في مدينة طوباس، فجر أمس. وتتهم قوات الاحتلال الشهيدين بالمسؤولية عن تنفيذ عملية إطلاق النار عند مفترق محولا والتي قُتل فيها مستوطن . في ذات السياق فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح أمس منزلا لعائلة الأسيرين عبد الله وعبد الرحمن ظافر بشناق في قرية كفر عبوش جنوب طولكرم حيث يتهمهما الاحتلال بمساعدة منفذي عملية شارع 22 بمدينة قلقيلية العام الماضي والتي اسفرت عن مقتل مستوطن اسرائيلي.

وأقتحمت قوات كبيرة من جيش وآليات الاحتلال القرية، وأجبرت أصحاب المنزل على إخلاءه قبل أن تشرع بتفخيخه، ثم تفجيره.