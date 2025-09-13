نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش اللبناني ينشر تفاصيل إحباط فرار سفينة: 3 إصابات و22 موقوفًا بعد مواجهة مسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني اليوم عن إصابة ثلاثة من عناصره وتوقيف 22 شخصًا خلال إحباط محاولة سفينة وقود مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية.

وقالت قيادة الجيش في بيان نشرته على موقعها الرسمي: "وردت معلومات خلال ليل الجمعة إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية، وبناء على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية تنفيذ عملية مطاردة السفينة "هوك 3" أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بشكل غير قانوني".

وأضاف البيان أن طاقم السفينة لم يمتثل لأوامر الدورية، ما دفع عناصر الجيش لإطلاق طلقات تحذيرية، ثم تنفيذ وحدة من فوج مغاوير البحر عملية إنزال نوعية على السفينة بالتعاون مع القوات الجوية، وتم توقيف 22 شخصا على متنها على مسافة نحو 30 ميلا بحريا من الشاطئ اللبناني، وأعيدت السفينة إلى مرفأ ضبية.

وأشار الجيش إلى أن ثلاثة عسكريين أصيبوا أثناء محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود العناصر على متنها، لافتا إلى أنه تم بدء التحقيق مع الموقوفين، وسيجرى اللازم بشأن السفينة بإشراف القضاء المختص.

من جانبه، أشاد المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو صدي بالجيش اللبناني، مؤكدا أن السفينة كانت محجوزة لدى الجمارك اللبنانية، وأن الوزارة تنتظر توجيهات القضاء لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العلاقة التعاقدية مع الشركة الموردة.

وأكد الوزير أن تفريغ الباخرة تم بعد التأكد من مطابقة نتائج الفحوص المخبرية الثلاثة في مختبرات معتمدة خارج لبنان للمواصفات المنصوص عليها في دفتر الشروط، ونفت الوزارة أي مزاعم حول تزوير مستندات السفينة أو التلاعب بمنشأ الوقود.