العالم اليوم - لابيد: ما يتردد عن مقترح مصري لتشكيل قوة عربية "ضربة موجعة"

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 03:28 مساءً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن ما تردد بشأن مقترح مصري لإنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية، معتبراً أن الأمر يُمثل "ضربة موجعة لاتفاقيات السلام".

وقال لابيد في تغريدة على موقع إكس، إن "التقرير المتعلق بمقترح مصر إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الهجمات الإسرائيلية يُمثل ضربةً موجعة لاتفاقيات السلام، والتي جاءت مباشرةً بعد الضربة الموجعة لاتفاقيات إبراهيم، والتي جاءت مباشرةً بعد تصويت الأغلبية الساحقة من الدول الحليفة لإسرائيل لصالح إقامة دولة فلسطينية".

وأضاف لابيد: "لقد زعزعت هذه الحكومة مكانتنا الدولية. مزيجٌ قاتل من اللامسؤولية والهواة والغطرسة يُمزقنا في العالم. يجب استبدالهم قبل فوات الأوان".

سبق للابيد أن اتهم الحكومة الحالية بأنها أضاعت دعم أبرز الحلفاء الدوليين لإسرائيل، وذلك عقب الهجوم الأشد دموية في تاريخ الدولة العبرية، في ظل استمرار احتجاز رهائن داخل قطاع غزة. واعتبر أن هذا الواقع يشكل "فشلا ذريعا" على الصعيدين الأمني والدبلوماسي.

في وقت سابق، وصف لابيد نتائج استطلاع أجرته وكالتا "رويترز" و"إبسوس" بأنها تعكس بوضوح تدهور صورة إسرائيل في الغرب، إذ أشار الاستطلاع إلى أن:

59 % من الأميركيين يرون أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة كان مبالغا فيه.

65 % من المشاركين يطالبون الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ملموسة لمساعدة سكان غزة في مواجهة الجوع.

بينما عارض ذلك التوجه 28 % فقط.

أجري الاستطلاع في وقت تتزايد فيه الآمال الدولية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يتيح تهدئة القتال، وتبادل بعض الرهائن، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حيث تزداد معاناة المدنيين يومًا بعد يوم.