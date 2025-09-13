نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر طبية في غزة: مقتل 47 فلسطينيا وإصابة 205 آخرين في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مصادر طبية في غزة، مقتل 47 فلسطينيا وإصابة 205 آخرين في غارات إسرائيلية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".