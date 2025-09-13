العالم اليوم - فيديو.. القوات الروسية تتسلل عبر نفق إلى كوبيانسك الأوكرانية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. القوات الروسية تتسلل عبر نفق إلى كوبيانسك الأوكرانية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 سبتمبر 2025 01:24 مساءً - قال مراقبون عسكريون إن القتال يشتد حول كوبيانسك في شرق منطقة خاركيف الأوكرانية بعدما تمكن الجنود الروس من التسلل إلى البلدة الواقعة على خط الجبهة من خلال نفق تحت الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها القوات الروسية هذا التكتيك للتقدم في منطقة الحرب، بحسب ما أشارت إليه مدونة "ديب ستيت" الأوكرانية التابعة للجيش في منشور أمس الجمعة.

وتعد كوبيانسك مركز نقل مهم إستراتيجيا يقع على نهر أوسكيل وهو بمثابة حاجز طبيعي ضد القوات الزاحفة، ومع ذلك تمكنت القوات الروسية بالفعل من عبوره في بعض الأماكن.

وبمساعدة النفق الذي لديه مدخل على الضفة الشرقية من النهر، يعزز الجيش الروسي الآن نقطة ارتكازه على الضفة المقابلة.

وأفاد موقع "ديب ستيت" بأن الرحلة عبر النفق تستغرق 4 أيام، ولكنها تسمح للروس بالوصول إلى الضفة الغربية من النهر بدون خسائر كبيرة.

رغم أن المخرج لا يوجد مباشرة في المدينة فإنه سمح بإنشاء مواقع روسية فردية تستخدم على سبيل المثال، لإطلاق المسيرات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الأربعاء الماضي، ان الجيش الروسي بات يفرض سيطرته على نحو نصف أراضي مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركيف.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "القوات الروسية تتواجد بالقرب من مبنى إدارة المدينة، وفي منطقة ملعب سبارتاك في شارع سبورتيفني، وفي محطة الكهرباء بالمدينة"، بحسب ما ذكر موقع "سبوتنيك" الإخباري الروسي.

وأضافت: "حاليا، تواصل وحدات من مجموعة قوات الغرب عملية تحرير مدينة كوبيانسك والمناطق المحيطة بها".

ونشرت الدفاع الروسية مشاهد من طائرات مسيرة تؤكد سيطرة القوات الروسية على حوالي نصف أراضي مدينة كوبيانسك.