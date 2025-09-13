نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يجدد دعوته لسكان مدينة غزة للخروج منها عبر شارع الرشيد والانتقال فورًا إلى المواصي ومخيمات الوسطى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جدد الجيش الإسرائيلي، دعوته لسكان مدينة غزة للخروج منها عبر شارع الرشيد والانتقال فورًا إلى المواصي ومخيمات الوسطى.

ووجه الجيش الإسرائيلي، بشكل رسمي، ضربة لقادة من حركة حماس، في الدوحة، وعلى رأسهم خليل الحية، رئيس حركة حماس في غزة.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قالت إن الجيش والشاباك "هاجم من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس".