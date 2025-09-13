سكان مدينة غزة يرفضون النزوح

سكان مدينة غزة يرفضون النزوحأكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "أكثر من مليون إنسان فلسطيني، بينهم أكثر من ثلث مليون طفل ما زالوا في مدينة غزة وشمالها، رافضين بشكل قاطع مخطط النزوح القسري نحو الجنوب".

وأوضح المكتب، في بيان، أن "سكان غزة وشمالها يبلغ عددهم أكثر من 1.3 مليون نسمة، بينهم نحو 398 ألفاً في شمال غزة و914 ألفاً في مدينة غزة، وقد اضطر قرابة 300 ألف للنزوح من الأحياء الشرقية نحو وسط المدينة وغربها".

كما تابع أنه "على الرغم من القصف المستمر، فقد رصدت الطواقم الحكومية ظاهرة النزوح العكسي من الجنوب نحو غزة وشمالها، حيث اضطر نحو 68 ألف مواطن إلى النزوح جنوباً تحت وطأة القصف والإبادة والتهديد، لكن أكثر من 20 ألفاً عادوا إلى مناطقهم الأصلية بعد أن وجدوا أن جنوب قطاع غزة يفتقر إلى أدنى مقوّمات الحياة".

من جهته، حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، إدوارد بيجبيدر، الجمعة، من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة غزة، في ظل توسع العمليات العسكرية واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وقال بيجبيدر إن "الهجوم العسكري المتصاعد على مدينة غزة له عواقب مدمرة على أكثر من 450 ألف طفل"، مؤكدا أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر لهذا التصعيد.

وأوضح المسؤول في اليونيسيف أن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية يؤدي إلى "قتل وتشويه المدنيين، بمن فيهم الأطفال، وتدمير المنازل والمدارس والبنية التحتية الحيوية، مما يجعل المدينة غير صالحة للسكن".

وكشف بيجبيدر أن المجاعة باتت مؤكدة في غزة، حيث شُخص أكثر من 10 آلاف طفل بسوء التغذية الحاد خلال الشهرين الماضيين فقط، في حين يواجه نحو 2400 طفل، يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد، خطر الموت جوعا في حال انقطاع الرعاية.

بدورها، دعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة"، بعدما أعلن جيش العدو نيته تكثيف ضرباته على مدينة غزة.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث، في بيان مشترك: "ندعو بشكل عاجل إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة والتي تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين وسقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية حيوية".

ودعا البيان إلى "تمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية من العمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع في كل أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك الشمال".

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت حكومة العدو خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

ومع بداية هذه العملية، نزح عشرات الآلاف من الفلسطينيين من جنوب المدينة وشرقها وشمالها إلى الأحياء الغربية ووسط المدينة، والتي سرعان ما طالها القصف الإسرائيلي المكثف.

ورغم هذا القصف إلا أن غالبية الفلسطينيين ينزحون من المناطق المهددة بالقصف والتدمير إلى مناطق أخرى ضمن حدود مدينة غزة رافضين الخروج منها.

وفي 5 سبتمبر الجاري، صعد جيش الاحتلال من إبادته بغزة وبدأ بتدمير الأبراج والعمارات السكنية متعددة الطوابق والتي تؤوي مئات النازحين، حيث دمّر منذ ذلك الوقت أكثر من 8 أبراج سكنية يزيد ارتفاعها على 7 طوابق، إضافة إلى عشرات البنايات في مختلف أحياء مدينة غزة، تضم مئات الشقق.

وترتكب "إسرائيل" بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلّفت 64 ألفاً و756 شهيداً، و164 ألفاً و59 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 413 فلسطينياً بينهم 143 طفلاً.