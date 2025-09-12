العالم اليوم - الزمان والوجهة.. تقرير يتنبأ بمستقبل صلاح "القريب"

انتم الان تتابعون خبر الزمان والوجهة.. تقرير يتنبأ بمستقبل صلاح "القريب" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 12 سبتمبر 2025 10:20 مساءً - كشف تقرير، الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يتوقع أن يرحل نجمه المصري محمد صلاح إلى الدوري السعودي قبل انقضاء عقده المقرر بنهاية موسم 2026-2027.

ونقل موقع "فوتبول إنسايدر" عن مصادر، أن ليفربول يخطط لبيع صلاح إلى أحد الأندية السعودية، قبل صيف 2027.

وأوضح المصدر، أن النادي طرح اسم الفرنسي ميشيل أوليسي نجم من بايرن ميونخ الألماني الشاب بديلا محتملا للجناح المصري المتألق.

وحسب "فوتبول إنسايدر"، يدرس صلاح خياراته المستقبلية رغم تجديد عقده في أبريل الماضي، مشيرا إلى أن الدوري السعودي وجهة محتملة له.

ويرى ليفربول أن أوليسي بديل مثالي لصلاح، لكنه لا توجد أي ضمانات بأن ناديه الألماني سيحتفظ باللاعب خلال الموسمين الباقيين لانتهاء عقد صلاح.

وكان ليفربول قد وضع الأساس لتحديد والتعاقد مع بديل لصلاح بعد تجديد عقده في أبريل الماضي، وفقا لذات المصدر.

وفاز صلاح في الموسم الماضي بجائزة رابطة اللاعبين المحترفين لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يحصد هذه الجائزة 3 مرات، بعد أن فاز بها في موسمي 2017-2018 و2021-2022 أيضا.